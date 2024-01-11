Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gazetecilerle Buluştu

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gelgör, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda gazetecilerle sohbet etti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Gelgör, "Gazetecilik, toplumun gözü, kulağı ve sesi olan çok önemli bir meslektir. Gazeteciler, doğru ve tarafsız haber yaparak, kamuoyunu bilgilendirir, demokrasinin işleyişine katkı sağlar. Bu nedenle gazetecilik, aynı zamanda bir kamu hizmetidir." dedi.

Gelgör, programın ardından gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.