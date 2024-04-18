Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret etti
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret etti.
Gelgör, ziyarette, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den Dodurga Belediye Başkanlığına seçilmesinden ötürü Çetinkaya'yı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
Çetinkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gelgör'e teşekkür etti.
Ziyarete Osmancık Belediye Meclis Üyesi Fatih Eren de katıldı.