Haberler

Şair ve yazar Osman Olcay Yazıcı İstanbul'da anıldı

Şair ve yazar Osman Olcay Yazıcı İstanbul'da anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şair ve yazar Osman Olcay Yazıcı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde düzenlenen programla yad edildi. Etkinlikte söyleşi, şiir dinletileri ve Yazıcı'nın edebi katkıları üzerine konuşmalar yapıldı.

Şair ve yazar Osman Olcay Yazıcı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin hazırladığı programla yad edildi.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, TYB İstanbul Şubesi'ndeki etkinlikte söyleşi ve şiir dinletileri düzenlendi, kapak sergileri beğeniye sunuldu.

Açılışta konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Yazıcı'nın Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip olduğunu, yalnızca tek bir alanda değil edebiyatın birçok türünde eser verdiğini söyledi.

Yazıcı'nın eserlerindeki derinliğin hala yeterince fark edilmediğini aktaran Bıyıklı, "Yazıcı, şair kimliğinin yanında aynı zamanda özgün düşünceleri olan bir fikir insanıydı. 'Kitapsız Toplum' ve 'Tartışmayı Tartışmak' gibi eserleri incelendiğinde ondaki entelektüel birikimi hemen görürsünüz. Özellikle 'Dil Estetiği' başlığıyla yaptığı çalışma, estetik bilincinin ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu anlamamızı sağlar." ifadelerini kullandı.

Bıyıklı, Yazıcı'nın vatansever bir münevver olarak edebiyat aracılığıyla sözünü en gür şekilde söylediğini belirterek, "Bu topraklara hizmetini yapmıştır. Yayıncı dostlarımızdan, eserlerinin tamamını yeniden basarak okura ulaştırmalarını istirham ediyoruz. Akademisyen dostlarımız da şiirleri ve yazıları üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptırmalı. Biz dostları olarak yakın zamanda onun adına bir armağan kitap hazırlayacağız. Yazarlar ölünce değil, unutulunca ölürler. Biz vefa ödevimizde asla sınıfta kalmayacağız. Bu toprağın şiirini yazan, yerli ve milli bir mefkure çerçevesinde ömür süren aydınlarımızı her zaman gündemde tutmaya devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

"Aynı çizgide bir ömür sürmeye devam edeceğim"

Programın sonunda teşekkür konuşması yapan Osman Olcay Yazıcı'nın oğlu Abdullah Oğuz Yazıcı, babasının manevi mirasını yaşatmaya devam edeceğini belirterek, "Babam bize geride sımsıkı sarılmamız gereken milli ve manevi değerlerimizi ve birbirinden kıymetli eserlerini bıraktı. Ona layık bir evlat olmak için onun davasına sahip çıkıp aynı çizgide bir ömür sürmeye devam edeceğim. Teşrif eden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Programda, İstanbul'un çeşitli üniversitelerinde okuyan öğrenciler Yazıcı'nın şiirlerini seslendirdi.

Usta kalemin dostlarından Ekrem Kaftan, Şerif Aydemir, Yusuf Dinç, Süleyman Doğan, İsrafil Kuralay, Mehmet Develioğlu ve Nihat Alayoğlu gibi isimler de hatıralarını paylaştı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Van'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.