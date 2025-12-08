Şair ve yazar Osman Olcay Yazıcı İstanbul'da anıldı

Şair ve yazar Osman Olcay Yazıcı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin hazırladığı programla yad edildi.

TYB'den yapılan açıklamaya göre, TYB İstanbul Şubesi'ndeki etkinlikte söyleşi ve şiir dinletileri düzenlendi, kapak sergileri beğeniye sunuldu.

Açılışta konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Yazıcı'nın Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip olduğunu, yalnızca tek bir alanda değil edebiyatın birçok türünde eser verdiğini söyledi.

Yazıcı'nın eserlerindeki derinliğin hala yeterince fark edilmediğini aktaran Bıyıklı, "Yazıcı, şair kimliğinin yanında aynı zamanda özgün düşünceleri olan bir fikir insanıydı. 'Kitapsız Toplum' ve 'Tartışmayı Tartışmak' gibi eserleri incelendiğinde ondaki entelektüel birikimi hemen görürsünüz. Özellikle 'Dil Estetiği' başlığıyla yaptığı çalışma, estetik bilincinin ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu anlamamızı sağlar." ifadelerini kullandı.

Bıyıklı, Yazıcı'nın vatansever bir münevver olarak edebiyat aracılığıyla sözünü en gür şekilde söylediğini belirterek, "Bu topraklara hizmetini yapmıştır. Yayıncı dostlarımızdan, eserlerinin tamamını yeniden basarak okura ulaştırmalarını istirham ediyoruz. Akademisyen dostlarımız da şiirleri ve yazıları üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptırmalı. Biz dostları olarak yakın zamanda onun adına bir armağan kitap hazırlayacağız. Yazarlar ölünce değil, unutulunca ölürler. Biz vefa ödevimizde asla sınıfta kalmayacağız. Bu toprağın şiirini yazan, yerli ve milli bir mefkure çerçevesinde ömür süren aydınlarımızı her zaman gündemde tutmaya devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

"Aynı çizgide bir ömür sürmeye devam edeceğim"

Programın sonunda teşekkür konuşması yapan Osman Olcay Yazıcı'nın oğlu Abdullah Oğuz Yazıcı, babasının manevi mirasını yaşatmaya devam edeceğini belirterek, "Babam bize geride sımsıkı sarılmamız gereken milli ve manevi değerlerimizi ve birbirinden kıymetli eserlerini bıraktı. Ona layık bir evlat olmak için onun davasına sahip çıkıp aynı çizgide bir ömür sürmeye devam edeceğim. Teşrif eden herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Programda, İstanbul'un çeşitli üniversitelerinde okuyan öğrenciler Yazıcı'nın şiirlerini seslendirdi.

Usta kalemin dostlarından Ekrem Kaftan, Şerif Aydemir, Yusuf Dinç, Süleyman Doğan, İsrafil Kuralay, Mehmet Develioğlu ve Nihat Alayoğlu gibi isimler de hatıralarını paylaştı.