Oscar ödüllü "No Other Land", İstanbul ve Ankara'da sinemaseverlerle buluşacak

Oscar ödüllü "No Other Land" filmi, 10 Aralık İnsan Hakları Haftası kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Kadıköy Sineması'nda yarın gerçekleştirilecek gösterime İsrail'in Gazze'deki soykırımını kanıtlayan Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) raporunun yürütücülerinden Budour Hassan da katılacak. Hassan'ın çevrim içi bağlantı ile dahil olacağı söyleşide, UAÖ Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, insan hakları savunucusu Aynur Şengal ve sinema yazarı-gazeteci Olkan Özyurt da yer alacak.

Ankara Kült Kavaklıdere Sineması'nda 15 Aralık'taki gösterimin ardından ise UAÖ Türkiye Şube Yönetim Kurulu Üyesi Günal Kurşun moderatörlüğünde bir söyleşi düzenlenecek. Budour Hassan'ın da katılacağı söyleşide Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doç. Dr. Özge Özkoç, İnsan Hakları Okulu Başkanı Doç. Dr. Elçin Aktoprak ve Filistinli aktivist Esma Nur Kaşram konuşma yapacak.