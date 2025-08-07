Oruçlu Göleti Kuruma Noktasında
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Oruçlu Göleti, aşırı sıcaklıklar nedeniyle su seviyesinin düşmesi ve kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Göletteki balıklar yaşam mücadelesi verirken, suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Oruçlu Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.
İlçeye bağlı Oruçlu köyündeki sulama göletinin su seviyesi, haziran ayından itibaren etkili olan aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.
Kuruma noktasına gelen göletteki balıklar da yaşam mücadelesi veriyor.
Merada otlayan hayvanların su içmesi amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu. Çok sayıda kuşun da göldeki balıkları kolayca avladığı gözlendi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel