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Ortaokul Öğrencisi Erdem, Bıçaklı Kavgada Öldü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

1) ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ ERDEM, BIÇAKLI KAVGADA ÖLDÜ (4)

SALİHLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Erdem Demir (15) için memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Caferbey Mahalle Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Demir'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Demir'in cenazesi, Caferbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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