Bartın'da Öğrencilerden Anlamlı Hediye: Çikolatalara Yazılan Destek Mesajları

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi Şehit Erol Ercan İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, mezun oldukları ilkokul öğretmenlerine destek mesajlarının yazılı olduğu çikolatalar hediye etti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylar sonrasında Kumluca Şehit Erol Ercan İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri mezun oldukları Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevli öğretmenlere çikolatalara destek mesajları yazarak hediye verdi. Öğrenciler, çikolataların üzerine, 'Biz susmayı değil, güzel bir teşekkür etmeyi seçtik hocam', ' Bugün destek yarın umut olur', 'Hep birlikte ayağa kalkacağız' şeklinde yazılar yazarak öğretmenlerine hediye etti. Öğrencilerin bu anlamlı davranışı üzerine öğretmenlerde sanal medya hesaplarında fotoğrafları paylaşarak, öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı