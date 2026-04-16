Bartın'da Öğrencilerden Anlamlı Hediye: Çikolatalara Yazılan Destek Mesajları

Bartın'da Öğrencilerden Anlamlı Hediye: Çikolatalara Yazılan Destek Mesajları
Bartın'ın Ulus ilçesinde Şehit Erol Ercan İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, mezun oldukları Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenlerine destek mesajları yazılı çikolatalar hediye etti. Çikolatalara 'Biz susmayı değil, güzel bir teşekkür etmeyi seçtik hocam' gibi anlamlı mesajlar yazan öğrencilerin bu davranışı, öğretmenler tarafından sosyal medyada paylaşılarak takdir gördü.

BARTIN'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesi Şehit Erol Ercan İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, mezun oldukları ilkokul öğretmenlerine destek mesajlarının yazılı olduğu çikolatalar hediye etti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan olaylar sonrasında Kumluca Şehit Erol Ercan İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri mezun oldukları Kumluca Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görevli öğretmenlere çikolatalara destek mesajları yazarak hediye verdi. Öğrenciler, çikolataların üzerine, 'Biz susmayı değil, güzel bir teşekkür etmeyi seçtik hocam', ' Bugün destek yarın umut olur', 'Hep birlikte ayağa kalkacağız' şeklinde yazılar yazarak öğretmenlerine hediye etti. Öğrencilerin bu anlamlı davranışı üzerine öğretmenlerde sanal medya hesaplarında fotoğrafları paylaşarak, öğrencilerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
