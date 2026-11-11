Ortak Arap Listesi, Netanyahu'nun Meclis konuşmasını delilik olarak nitelendirdi

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İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "tam bir histeri içinde olduğunu" belirterek, Mecliste yaptığı konuşmayı "delilik ve ırkçılık" olarak nitelendirdi.

Ortak Arap Listesi, Netanyahu'nun konuşmasında İsrailli Araplara yönelik kışkırtıcı ifadeler kullanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Netanyahu'nun konuşmalarına tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kan döken ve suç işleyen Başbakan tam bir histeri içinde. Bugün yaptığı konuşmadaki delilik, kışkırtma, ırkçılık ve nefret içeren ifadelerin başka türlü açıklanması mümkün değil. Netanyahu'yu, Meclis Başkanı'nı ve onların Kahanist hükümetini devirmek isteyen seçmenlerimizin iradesini en kısa sürede hayata geçirmek ve onları tarihin çöplüğüne atmak için çalışacağız."

Bu arada Birleşik Arap Listesi (Raam) lideri Mansur Abbas da İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun İsrailli Arap milletvekillerini hedef aldığı konuşmasına tepki gösterdi.

Abbas, "Başbakanın resmi bir etkinliği, İsrail'deki Arap vatandaşlara karşı kışkırtma ve kanlı iftiralar uydurmak için kullanmasına şaşırdım. Bağlılığımız konusunda hiçbir şüphe bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından İsrail Meclisinin açılış oturumunda ulusal birlik hükümeti çağrısını yineleyerek Raam ve Ortak Liste'yi "İsrail'in yok edilmesini amaçlamakla" suçlayarak, "Ülkemizin kaderini bu insanların ellerine mi emanet edeceksiniz? Muazzam bir Siyonist kitleyi temsil eden Siyonist partiler yerine onları mı tercih ediyorsunuz?" şeklinde konuşmuştu.

Ülkede 27 Ekim'de yapılan seçimlerde Ortak Liste 11 sandalye kazanırken, Mansur Abbas başkanlığındaki Birleşik Arap Listesi 8 sandalye elde etmişti.

Her iki liste de Netanyahu iktidarına son verme hedefi doğrultusunda hükümeti kurma görevinin Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verilmesini desteklediklerini açıklasa da bu durum, muhtemel koalisyon hükümetinde yer alacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA