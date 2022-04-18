Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği, Erbil'de iftar verdi

Ortadoğu Kalkınma ve İşbirliği Derneği (OKİD), Irak'ın Erbil kentinde iftar programı düzenledi.

OKİD'in Erbil'deki bir otelde düzenlediği iftar programına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türk Kızılay yetkililerinin yanı sıra iş insanları katıldı.

OKİD Erbil Şubesi Başkanı İzzettin Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin genel merkezinin Ankara'da olduğunu ve Erbil'de de yeni bir şube açtıklarını kaydetti.

Vadi, OKİD'in Türkiye ile bölge arasında ticaret başta olmak üzere eğitim, sosyal ve kültürel konularda bir köprü olacağını dile getirdi.

Türkmen milletvekili Bilal de OKİD'in Türkiye ile bölge arasındaki ticari ilişkileri artırmayı ve ticari sıkıntıları çözmeyi hedeflediğini belirtti.

Bilal, ramazan ayının hem bağışlanma hem de rahmet ayı olduğuna işaret ederek, bu iftar davetiyle de dayanışmanın daha fazla pekişmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.