Orta-Şabanözü kara yolunda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Orta-Şabanözü kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri dikkatli seyretmeleri için uyarılarda bulundu.
Orta- Şabanözü kara yolunda sis etkili oluyor.
Yoğun sis nedeniyle Orta-Şabanözü kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.
Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel