Orta-Şabanözü kara yolunda yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Orta-Şabanözü kara yolunda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri dikkatli seyretmeleri için uyarılarda bulundu.

Orta- Şabanözü kara yolunda sis etkili oluyor.

Yoğun sis nedeniyle Orta-Şabanözü kara yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli seyretmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel
Haberler.com
