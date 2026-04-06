Orta Karadeniz'in en kapsamlı kariyer organizasyonu Samsun'da başlıyor

Orta Karadeniz'in en kapsamlı kariyer organizasyonu olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'26), 8 Nisan Çarşamba günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde kapılarını açmaya hazırlanıyor.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl doğrudan üniversite kampüsü içinde gerçekleştirilecek fuar, "Gençliğin Üretim Çağı" (GÜÇ) temasıyla 100'den fazla kurum ve kuruluşu öğrencilerle bir araya getirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR koordinasyonunda, Türk Telekom'un desteğiyle düzenlenen organizasyona, Amasya, Çankırı Karatekin, Çorum Hitit, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversiteleri paydaş olarak destek veriyor.

Gençlere doğrudan iş ve staj imkanı

OMÜ Kurupelit Kampüsü'ndeki Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKM) kurulacak fuarda, yaklaşık 45 kamu kurumu ve 50'den fazla özel sektör temsilcisi stant açacak.

Gençler, iki gün boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında firma temsilcileriyle iş ve staj başvuruları için yüz yüze görüşme fırsatı yakalayacak. Ayrıca AKM'de Samsun'un ilçe belediyeleri yerel yönetim bazındaki kariyer fırsatlarını tanıtacak.

OKAF'26'nın resmi açılış töreni ise 8 Nisan saat 10.00'da AKM'de protokol üyeleri ve paydaş rektörlerin katılımıyla başlayacak. Açılışta Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Nahide Saygün Akkal sanat konuğu olarak yer alacak. Katılımcılar, mülakat simülasyonları, atölye çalışmaları, girişimcilik panelleri ve kariyer söyleşileriyle iş dünyasına hazırlanırken, dış alanlarda teknoloji tırları ve simülasyon araçlarını deneyimleyebilecek.

Ziyaretçilerin tramvay, otobüs ve özel araçlarla kolayca ulaşabileceği fuar, 9 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da AKM'de düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.

Kaynak: AA / Veysel Altun
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Gupse Özay yeni imajıyla dikkat çekti

Gupse Özay’dan sürpriz imaj değişikliği! Yeni hali şaşırttı
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar

Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Yiğit Özşener’e Saba Tümer’den dikkat çeken sözler: Sesin çok seksi

Saba Tümer ünlü oyuncunun sesine dayanamadı: Çok seksi