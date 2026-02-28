Haberler

Orta Doğu'daki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle 8 uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'daki bazı ülkelerin hava sahasını kapatması sonucu, 8 yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Orta Doğu'daki bazı ülkeler hava sahalarını uçuşlara kapatırken, bu durum hava trafiğinde aksaklıklara yol açtı.

Katar'ın hava sahasını kapatması üzerine ABD'nin çeşitli kentlerinden, ülkenin başkenti Doha'ya giden Katar Hava Yolları'na ait 7 uçak, İstanbul Havalimanı'na inmek zorunda kaldı.

Yine Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Hava Yolları'na ait 1 uçak da ülkenin hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak
