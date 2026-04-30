Haberler

Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle kapatılan Kerkük Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle, Irak'ta uçuşların durduğu Kerkük Havalimanı'ndan seferlerin yeniden başlayacağı bildirildi.

Kerkük Havalimanı basın bürosundan yapılan açıklamada, havalimanından 1 Mayıs Cuma günü ilk uçuşun Türkiye'ye gerçekleştirileceği belirtildi.

Irak Hava Yolları'nın buradaki ilk seferinin Kerkük - Ankara arasında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu seferlerin haftada 3 kez ve Bağdat'tan kalkan uçağın, Kerkük'e indikten sonra Ankara'ya devam edeceği şeklinde planlandığı kaydedildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte Irak hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

Kerkük Havalimanı, 16 Ekim 2022'de dönemin Irak Ulaştırma Bakanı Nasır Hüseyin'in katılımıyla hizmete açılmış, aynı ayda Türkiye'ye ilk uluslararası seferler başlamıştı.

Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı

Zuhal Böcek gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Kozan’da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti

Selin vurduğu şehrimizden acı haber geldi
İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşinin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

İsrail'den yasadışı müdahale! Cumhurbaşkanının kardeşi de teknedeydi
Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Evinin ahırında ölü bulunan kadının en yakını gözaltına alındı
Atletico Madrid Arsenal maçında kazanan yok

9 gollü tarihi maç sonrası karşı karşıya geldiler! İşte sonuç