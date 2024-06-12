Üye Girişi
Haberler

Orta'da özel eğitim öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Nazire Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için sınıf öğretmeni Büşra Karakaş tarafından mezuniyet töreni hazırlandı. Okul Müdürü Ahmet Ertürk, öğrencilerin mezuniyeti için bir araya gelindiğini belirterek, tüm personele teşekkür etti ve öğrencilere başarılar diledi. Törenin ardından mezuniyet pastası kesildi. Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Orta'da özel eğitim öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

İsmail Nazire Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri için sınıf öğretmeni Büşra Karakaş tarafından mezuniyet töreni hazırlandı.

Okul Müdürü Ahmet Ertürk, burada yaptığı konuşmada, özel eğitim öğrencilerinin mezuniyeti için bir araya geldiklerini belirterek, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti, öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmanın ardından mezuniyet pastası kesildi.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

???????

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Başer Ahmet Ertürk Orta Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

ABD Merkez Bankası, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title