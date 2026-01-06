Haberler

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Toudera, üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi

Güncelleme:
Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, 28 Aralık'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 76,15'ini alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Resmi olmayan sonuçlar doğrultusunda, Touadera'nın seçimi 20 Ocak'a kadar onaylanacak veya itirazlar değerlendirilecek.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, resmi olmayan sonuçlara göre üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

Ulusal Seçim Kurulunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Touadera, 28 Aralık'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 76,15'ini aldı.

Touadera, böylece ülkede üçüncü kez cumhurbaşkanı oldu.

Sonuçların onaylanması veya itirazların karara bağlanması, 20 Ocak'a kadar sürecek.

İlk olarak 2016'da cumhurbaşkanı seçilen Touadera, 2020'deki seçimlerde de ilk turda oyların yüzde 53,16'sını alarak yeniden göreve gelmişti.

Touadera, 2023'te kabul edilen anayasa değişikliğiyle üçüncü dönem için yeniden aday olma imkanını elde etmişti.

