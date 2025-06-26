Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Okulda Trafo Patlaması: 15 Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki Barthelemy Boganda Lisesi'nde bir elektrik trafosunun patlaması sonucu yaşanan izdihamda en az 15 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası yaşanan izdihamda en az 15 öğrenci hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, elektrik trafosunun patlamasıyla birlikte okulda panik yaşandı.

Olay sırasında üniversiteye giriş sınavına hazırlanan yaklaşık 5 bin 300 öğrencinin binada bulunduğu ve panik sonucu yaşanan izdihamın can kaybına yol açtığı bildirildi.

Yetkililer, en az 15 öğrencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlamanın sebebine ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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