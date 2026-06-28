Haberler

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kolera salgını ilan edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde başkent Bangui'nin güneybatısında 197 kolera vakası ve 24 ölümün ardından hükümet salgın ilan etti. Sağlık Bakanı önleyici tedbirlerin devreye alındığını duyurdu.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, başkent Bangui'nin güneybatısındaki iki bölgede görülen vakaların ardından kolera salgını ilan etti.

Sağlık Bakanı Pierre Somse, başkentin Bimbo ve Mbaiki bölgelerinde 197 kolera vakasının doğrulanmasının ve 24 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede kolera salgını ilan edildiğini açıkladı.

Somse, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla etkilenen yerleşim yerleri ile çevredeki köy ve kasabalarda önleyici tedbirlerin devreye alındığını, Bakanlığın ise salgının kaynağını belirlemek için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Vatandaşlara hijyen kurallarına uymaları ve bulaş riskini azaltmak için alınan sağlık tedbirlerine riayet etmeleri çağrısında bulunan Somse, hükümetin salgını kontrol altına almak için tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
İlyas Salman, Kadir İnanır'ın fotoğrafını öperek gözyaşlarına boğuldu

Fotoğrafını öpüp tabutu başında gözyaşlarına boğuldu
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı

Öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek

O hastalığınız varsa direksiyon sınavına akşam girebilirsiniz
On binlerce insan akın etti! 100. Gazi Koşusu'na yoğun ilgi

Türk yarışçılığının derbisi! On binlerce insan bugün oraya akın etti
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı