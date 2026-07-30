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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 100 isyancı silah bıraktı

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Orta Afrika Cumhuriyeti’nin kuzeybatısındaki Baboua bölgesinde faaliyet gösteren Geri Dönüş, Hak Talebi ve Yeniden Güçlendirme (3R) adlı isyancı grubun 100 üyesi silah bırakarak teslim oldu.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Baboua bölgesinde faaliyet gösteren Geri Dönüş, Hak Talebi ve Yeniden Güçlendirme (3R) adlı isyancı grubun 100 üyesi silah bırakarak teslim oldu.

Birleşmiş Milletler Orta Afrika Cumhuriyeti Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonundan (MINUSCA) yapılan açıklamada, Besson ve Pehouri bölgelerinde 24-26 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 100 silahlı 3R üyesinin gönüllü teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, teslim olanlardan 69 silah, 4 bin 400 mühimmat ve 24 roket ele geçirildiği belirtilerek, operasyonun Orta Afrika Cumhuriyeti Ulusal Silahsızlanma, Terhis, Yeniden Entegrasyon ve Geri Dönüş Programı (DDRR) kapsamında MINUSCA'nın teknik, lojistik, mali ve güvenlik desteğiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu silahsızlanma faaliyetinin, hükümet ile 3R hareketi arasında 19 Nisan 2025'te Çad'ın başkenti Encemine'de imzalanan barış anlaşmasının uygulanması açısından önemli bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, operasyonun uzun yıllardır silahlı çatışmalardan etkilenen bölgede silah dolaşımının azaltılmasına ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

MINUSCA verilerine göre, 2014'ten bu yana yürütülen silahsızlandırma faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 6 binden fazla eski silahlı grup üyesi silah bırakarak teslim oldu.

Ülkede, silah bırakan eski silahlı grup üyeleri, DDRR kapsamında kayıt altına alınarak mesleki eğitim ve yeniden topluma kazandırma süreçlerine dahil ediliyor.

Kaynak: AA
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