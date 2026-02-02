Haberler

Rusya'nın Orenburg Bölgesinde Eğitim Uçağı Düştü: 3 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu St. Petersburg Devlet Sivil Havacılık Üniversitesi'nden iki öğrenci ve bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti. Olayın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

MOSKOVA, 2 Şubat (Xinhua) -- Rusya'nın Orenburg bölgesinde bulunan Orsk kenti yakınlarında bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer pazartesi günü yerel saatle 12.51'de meydana gelen kazada St. Petersburg Devlet Sivil Havacılık Üniversitesi Sivil Havacılık bölümünden iki öğrenci ve bir öğretim görevlisinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Uçağın kaza anında eğitim uçuşu yaptığı kaydedildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre kurtarma ekipleri kaza yerinde herhangi bir yangın yaşanmadığını bildirdi.

Yerel kolluk yetkilileri, olayın nedeni hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi korkunç halde bulundu! Kafası kayıp
Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha

Bu kez yağmurluk değil! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Sözleşmesi feshedildi! Eyüp Aydın, Galatasaray'a geri döndü

Sözleşmesi feshedildi! Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam yolda

Tiryakileri yıkacak zam haberi
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu