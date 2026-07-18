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Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinden anahtarlı eylem

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinden anahtarlı eylem
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İzmir Karşıyaka'da kentsel dönüşüm projesinin 3 ve 4. etaplarındaki daireleri teslim edilmeyen hak sahipleri, şantiye önünde toplanarak anahtar sallayıp evlerinin bir an önce verilmesini istedi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3 ve 4'üncü etaplarındaki dairelerin teslim edilmediğini öne süren hak sahipleri, şantiye alanı önünde anahtarlı eylem yaptı. Hak sahipleri, evlerinin bir an önce teslim edilmesini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 3 ve 4'üncü etaplarda hak sahibi olanlar, dairelerinin kendilerine teslim edilmediğini belirterek şantiye alanı önünde toplandı. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen hak sahipleri, eylem yaptı. Eylem sırasında hak sahipleri, evlerinin teslim edilmemesini sembolik olarak anahtar sallayarak protesto etti. Grup adına açıklama yapan Ersan Şen, verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek, "2019 yılında bizler evlerimizden, yurtlarımızdan edildik ve mahallemizi boşalttık. Yıkım süreci de uzun sürdü. 2021'de temel atıldı ve bize 2024 yılı ocak ayında evlerimize kavuşacağımız söylendi. Fakat o sözler yerine gelmediği gibi, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala evlerimiz teslim edilmedi. Binalarımız yüzde 95 bitmiş durumda ancak bazı sebeplerden dolayı bizi sürekli erteliyorlardı. Ağustos-eylül ayında evlerin artık teslim edilmesini istiyoruz. Birçok kez belediyeye gittik. Bize sürekli tarihler verildi ancak sonu hüsran oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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