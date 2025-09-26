Haberler

Ormanlık Alanda Darbe: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde ormanlık alanda bir kişiyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, olay yerine ulaşarak yaralıyı hastaneye kaldırdı ve kaçan şüphelileri yakaladı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ormanlık alanda bir kişiyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakavuk Mahallesi yakınlarında, devriye görevi sırasında ormanlık alanda park halindeki otomobili fark etti.

Jandarmanın geldiğini gören 3 kişi, ormanlık alana doğru kaçtı. İnceleme yapan ekipler, araçta bulunan M.G'nin (43) darbedildiğini belirledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan M.G, tedavi altına alındı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu şüphelilerden M.C.A. (26) ve M.C.A'yı (24) ormanlık alanda yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden L.B'nin (29) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri

Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte o kavganın görüntüleri
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda gol yemeden kazanıyor

Galatasaray, gerçekleştirilmesi imkansız olanı başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.