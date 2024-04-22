Ormandan şehre inen yavru ayı maskot oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan inen yavru ayı mahallenin maskotu oldu. Yavru ayı, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp beslendikten sonra ormana salındı.
Ormandan şehre inen yavru ayı maskot oldu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan inen yavru ayı mahallenin maskotu oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesine kısa süre önce dünyaya geldiği belirlenen yavru ayı ormanda yolunu kaybedince tek başına şehre indi. Fevziye mahallesine gezen yavru ayı, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp beslendi. Karnı doyurulan minik ayı, bir gün sonra ormana salındı. Mahalle sakinleri sevimli ayıyı ormana salmadan önce videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.