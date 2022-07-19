Ormanda kaybolan Şehmus, 8'inci günde bulundu (4)
Demirören Haber Ajansı - Şafak Taşoyar - Güncel
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BABASINA TESLİM EDİLDİOrmanda kaybolduktan 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından babası Vahit Ele'ye teslim edildi.
BABASINA TESLİM EDİLDİ
Ormanda kaybolduktan 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından babası Vahit Ele'ye teslim edildi. Oğulunun bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu soyleyen Vahit Ele, "Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Her bir birimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.Yürümekte güçlük çektiği görülen Şehmus Ele, kendisini yorgun hissettiğini söyledi. Şehmus Ele, "Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ediyorum. Şu anda konuşamıyorum, daha sonra iyi olduğumda konuşurum" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Güncel