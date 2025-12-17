Haberler

Orman İşçisi Engebeli Araziye Düşerek Yaralandı

Orman İşçisi Engebeli Araziye Düşerek Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki orman kesim sahasında düşerek yaralanan E.T. isimli orman işçisi, ekiplerin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde ormanda yürütülen kesim çalışmaları sırasında, engebeli arazide düşerek yaralanan orman işçisi E.T. (24), ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arifiye ilçesine bağlı Boğazköy Mahallesi yakınlarında bulunan orman kesim sahasında meydana geldi. Ormanda kesim çalışması sırasında E.T. isimli erkek orman işçisi, engebeli arazide düşerek yaralandı. Ayağında kırık ya da çatlak olabileceği değerlendirilen işçi, bulunduğu noktadan kendi imkanlarıyla çıkamadı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla, 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun, hastanede yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu

500 milyon TL'lik servet terk edildi! Her yanları yosun tuttu
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo

Arda Güler'in takım arkadaşı Galatasaray'a
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı

Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı
title