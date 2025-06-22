Ormanda Caz & Piknik Etkinliği Müzikseverlerle Buluştu

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Sarıyer'deki Life Park'ta düzenlenen 'Ormanda Caz & Piknik' etkinliği, birçok ünlü sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Burhan Öçal, Alex Wilson ve diğer müzisyenler sahne alarak dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Lifepark'ın hazırladığı "Ormanda Caz & Piknik" etkinliğinde birçok sanatçı müzikseverlerle buluştu.

Sarıyer'de yer alan Life Park Konser ve Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, müzisyen Alex Wilson, Burhan Öçal & Leyla Trio, Elif Çağlar Quartet, Önder Focan Quartet ve Jehan Barbur sahne aldı.

Gün boyu süren etkinliğe izleyiciler de piknik yaparak eşlik etti.

"Nihayet bir kız babası oldum"

Programda dinleyicilerle bir araya gelen müzisyen Burhan Öçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte Leyla Trio'nun Türkiye prömiyerini yaptıklarını belirterek, "Dünya prömiyeri bir ay önce Singapur'daydı. Buradaki prömiyerde İngiliz müzisyen arkadaşımız dahil olunca quartet olduk. Yani Leyla Trio ve özel konuk Alex Wilson dedik. Kısa bir prova ile konseri çaldık. Gayet güzel oldu." dedi.

Öçal, etkinlikte ortamın ve ambiyansın güzel olduğunu söyleyerek, "Nihayet bir kız babası oldum. Çok güzel projelerim vardı. Tabii onlar zamanla eridi gitti, kayboldu. Yeni bir şey üretmeliyim derken kızım Leyla'yı bir gün çok özlediğimde bir şeyler yaptım ve 'bu neden Leyla'nın müziği olmasın' dedim ve projeye başladım. Projenin ismi 'Dreams of Leyla' yani 'Leyla'nın Rüyaları'. Bu akşam da onun ilk eserini çaldık. İkincisi de bitti, bir seri olacak. Ömrüm yettiği sürece Leyla'nın projesini uzatacağım." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların kendi sandalyeleri, piknik sepetlerini ve yiyecekleri getirerek katıldığı konser alanında ayrıca Lifepark'ın yeme-içme alanlarında sunulan lezzetler de yer aldı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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