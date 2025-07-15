Ormanda Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti

Ormanda Ağaç Keserken Hayatını Kaybetti
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Bartın'da odun toplamak için gittiği ormanda kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitiren Yunus Çelik'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'da odun toplamak için gittiği ormanda kestiği ağacın altında kalan Yunus Çelik (56) hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde evden ormana odun toplamak için atıyla giden Yunus Çelik, akşam saatlerinde evine dönmedi. Aile üyelerinin telefonla aradığı Çelik'e ulaşamaması üzerine jandarmaya haber verildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ile köylülerin ormanda yaptığı aramalarda Çelik, köye 1 kilometre uzaklıktaki kestiği kayın ağacının altında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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