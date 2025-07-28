Orman Yangınında Hayatını Kaybeden Gönüllü İçin Cenaze Töreni

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında su tankerinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 gönüllüden Ahmet Demirel, memleketi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Demirel için Paşaköy Mahallesi'ndeki Enişte Bey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Demirel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İl Emniyet Müdürü Camal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Yıldırım, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kambur, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Demirel'in cenazesi, Paşaköy İlkokulu'nun bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tanker, dün Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada söndürme çalışmalarına katılan gönüllüler Ahmet Demirel, Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak hayatını kaybetmişti.