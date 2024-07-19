Üye Girişi
Haberler

Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın cenazesi törenle uğurlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bergama'da çıkan orman yangını sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine bakan, vali, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı. Bakan Yumaklı, Şahin Dönertaş'ın fedakarlığını vurgulayarak, devletin şehitlerin ve ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA)- İzmir Bergama'da çıkan orman yangınıyla mücadele sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadele sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Durhasan Mahallesi'ndeki cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yanı sıra mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

"Yeşil vatan için fedai cana eyledi"

Durhasan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, baş sağlığı dileyerek "Çok fazla şey söylemeye gerek yok. Şahin kardeşim zaten lisanı hal ile olması gerekeni söyledi. Bu vatanın, bu millet bekası, geleceği, daha iyi olması için bazı kahramanlar savaşır. Biz onların kimi zaman isimlerini bile bilmeyiz. Bugün o kardeşlerimden bir tanesi yeşil vatan için hayatını yani en kıymetli varlığını fedai cana eyledi. Rabb'im şehadetini kabul eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz bütün şehitlerin ve ailelerinin yanında olduğu gibi bu kardeşimizin de ailesinin yanında olacak, onları bağrına basacak. Orman teşkilatı hakeza öyle yapacak. Ben bu vatan için, bu millet için, bu devlet için fedai can etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim Şahin kardeşimi de onlarla beraber haşr eylesin, onlara komşu eylesin. Baş sağlığı diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Namazın ardından Şahin Dönertaş'ın cenazesi, Durhasan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Orman Yangını Bergama İzmir Yaşam Politika Güncel Haberler

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü

 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Bakmadan Geçme

20 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 20 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Temmuz günün maçları nereden izlenir? Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı açıldı mı? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar? İstanbul-Koşuyolu elektrik kesintisi! 19 Temmuz Cuma İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangisi? KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50'NCİ YILI l Kıbrıs Barış harekatı nedir, ne zaman oldu? Ayşe tatile çıksın ne demek? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu kim? Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel kimdir? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden yok? Nursel Ergin Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı? NFC özelliği nedir? Telefonda NFC özelliği nasıl açılır? NFC sensörü nerede? NFC açılımı nedir? 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi! Yıldız Sarayı girişi ücretli mi? Yıldız Sarayı hangi günler açık? ATM'lerden para çekiliyor mu? ATM'ler çalışıyor mu? ATM'ler neden çalışmıyor? Instagram Super Like özelliği nedir? Instagram Super Like özelliği nasıl kullanılır? Futbolda yabancı sınırı kalkacak mı? Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor mu? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Temmuz altın fiyatları yükseldi mi? ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçlarına nereden bakılır?
Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir

Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
title