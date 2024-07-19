Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın cenazesi törenle uğurlandı

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MANİSA)- İzmir Bergama'da çıkan orman yangınıyla mücadele sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını ile mücadele sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını kaybeden Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş için memleketi Manisa'nın Demirci ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Durhasan Mahallesi'ndeki cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in yanı sıra mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

"Yeşil vatan için fedai cana eyledi"

Durhasan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, baş sağlığı dileyerek "Çok fazla şey söylemeye gerek yok. Şahin kardeşim zaten lisanı hal ile olması gerekeni söyledi. Bu vatanın, bu millet bekası, geleceği, daha iyi olması için bazı kahramanlar savaşır. Biz onların kimi zaman isimlerini bile bilmeyiz. Bugün o kardeşlerimden bir tanesi yeşil vatan için hayatını yani en kıymetli varlığını fedai cana eyledi. Rabb'im şehadetini kabul eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz bütün şehitlerin ve ailelerinin yanında olduğu gibi bu kardeşimizin de ailesinin yanında olacak, onları bağrına basacak. Orman teşkilatı hakeza öyle yapacak. Ben bu vatan için, bu millet için, bu devlet için fedai can etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Rabbim Şahin kardeşimi de onlarla beraber haşr eylesin, onlara komşu eylesin. Baş sağlığı diliyorum. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin" dedi.

Namazın ardından Şahin Dönertaş'ın cenazesi, Durhasan Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.