Orman Genel Müdür Yardımcısı Uzungöl'de incelemelerde bulundu

Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, beraberindeki yetkililerle birlikte Uzungöl'de afet alanı ve çığ tehlikesi taşıyan bölgeleri inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yüzer, taleplerin yerine getirilmesi için gereken çabayı göstereceklerini belirtti. Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk ise sahada yapılan incelemelerin faydalı olduğunu ifade etti.

?Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer, Uzungöl'de incelemelerde bulundu.

Yüzer, beraberindeki Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Sürmene ve Çaykara İşletme Şefliği yetkilileriyle Uzungöl'de afet alanı kapsamında olan ve çığ tehlikesi taşıyan alanları inceledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Yüzer, taleplerin yerine getirilebilmesi için gerekli gayreti göstereceklerini söyledi.

Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk ise sahada inceleme yapılmasının faydalı olduğunu ifade etti.