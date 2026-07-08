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Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman Mersin'de incelemelerde bulundu

Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman Mersin'de incelemelerde bulundu
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Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Mersin'in Silifke ve Bozyazı ilçelerinde yangınla mücadele hazırlıklarını ve önlemleri yerinde inceledi, ekiplere başarı diledi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Mersin'in Silifke ve Bozyazı ilçelerinde yangınla mücadele çalışmalarını inceledi.

Akduman, beraberindeki Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan ve Bölge Müdürü Zafer Kızıl ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

Akduman, burada orman yangınlarına karşı yapılan hazırlıklar ve alınan önlemlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla mücadele ekipleriyle de bir araya gelen Akduman, personellere başarı dileğinde bulundu.

Akduman, daha sonra Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, oradaki yangınla mücadele çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA / Murat Pancar
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