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Orlene Kasırgası Meksika'yı vurdu

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- Orlene Kasırgası Meksika'yı vurdu Büyük Okyanus'ta oluşan Orlene Kasırgası, Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Isla del Bosque kasabasında karaya indi.

- Orlene Kasırgası Meksika'yı vurdu

MEXİCO CİTY - Büyük Okyanus'ta oluşan Orlene Kasırgası, Meksika'nın Sinaloa eyaletindeki Isla del Bosque kasabasında karaya indi.

Büyük Okyanus'ta oluşan Orlene Kasırgası, kategori 1 kasırga seviyesinde Meksika'yı vurdu. Sinaloa eyaletindeki Isla del Bosque kasabasında karaya inen Orlene, bölgede şiddetli yağışlara ve fırtınaya neden oldu. Yetkililer, bazı yerleşim bölgelerinde elektrik ve su kesintisi yaşandığını, yıkılan ağaçlar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını aktararak, riskli bölgelerde yaşayan 400 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Saatteki hızı 165 kilometreyi bulan kasırganın Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco ve Colima eyaletlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu, Orlene Kasırgası sebebiyle bölgedeki vatandaşların tedbirli olmalarını ve akarsulardan geçmekten kaçınmalarını tavsiye ederken, nehir ya da göl çevresinde yaşayanların ise su seviyesine dikkat ederek sel ve su baskını durumunda evlerini terk etmelerini istedi.

Orlene Kasırgası'nın bölgedeki deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi sonucu Sinaloa Topolobambo Limanı geçici olarak ulaşıma kapandı. Ayrıca Sinaloa, Jalisco ve Nayarit eyaletlerinin birçok şehrinde de kasırga nedeniyle eğitime ara verildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

Büyük Okyanus Sonora su Güncel Haberler

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