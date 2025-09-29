Orkun Özeller'in Tutukluluğuna Yargıdan Ret

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik paylaşımları sonrası, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanan emekli albay Orkun Özeller'in avukatlarının tutukluluğa yaptıkları itiraz reddedildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine Ordu'da 17 Eylül'de gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanan emekli Albay Özeller'in avukatları, hem tutukluluğa hem de soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesine itiraz etmişti.

Tutukluluğa yapılan itirazı İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi inceledi. Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan şüpheli Orkun Özeller hakkında verilen İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Eylül 2025 tarihli kararının, gösterilen gerekçesine göre yasaya uygun olduğu sonucuna vardı. Mahkeme, "kararda değişiklik yapılmasına gerektirir bir neden görülmediği anlaşıldığından yerinde görülmeyen itirazların reddine karar verilmesi gerektiğine" hükmetti.

Özeller: "Mücadelemiz birimiz tutsak edildi diye engellenemez"

Bu arada, Orkun Özeller avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Tutuklandığım günden beri beni unutmadan desteklerini esirgemeyen aziz Türk milleti ve onun cesur gençleri, sizlerden gelen her mesaj, her haber bana güç oluyor" ifadesini kullandı. Terör örgütünün silah bırakmasının ardından yürütülen sürecin başarılı olamayacağına inancının her geçen gün arttığını belirten Özeller, "Mücadelemiz birimiz tutsak edildi diye engellenemez, çünkü biz, 'varlığım Türk varlığına armağan olsun' diyenleriz" açıklamasını yaptı.