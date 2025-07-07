Orhaneli'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Orhaneli'de Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Orhaneli ilçesi Kazım Karabekir mahallesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Orhaneli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye Kazım Karabekir mahallesi otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orhaneli İtfaiyesi Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Emin Alper - Güncel
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