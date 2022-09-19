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Orhan Pamuk yeni kitabını ilk kez T24'e anlattı

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Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk; yeni kitabı 'Uzak Dağlar ve Hatıralar'ı ilk kez T24'e anlattıMurat Sabuncu'nun, Orhan Pamuk'la yeni kitabı ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin söyleşisi; 20 ve 21 Eylül'de T24'te, T24'ün YouTube ve Daily Motion kanallarında.

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk ; yeni kitabı 'Uzak Dağlar ve Hatıralar'ı ilk kez T24'e anlattı

Murat Sabuncu'nun, Orhan Pamuk'la yeni kitabı ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin söyleşisi; 20 ve 21 Eylül'de T24'te, T24'ün YouTube ve Daily Motion kanallarında

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Orhan Pamuk Eylül Uzak Güncel Haberler

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