Orhan Pamuk yeni kitabını ilk kez T24'e anlattı
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Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk; yeni kitabı 'Uzak Dağlar ve Hatıralar'ı ilk kez T24'e anlattıMurat Sabuncu'nun, Orhan Pamuk'la yeni kitabı ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin söyleşisi; 20 ve 21 Eylül'de T24'te, T24'ün YouTube ve Daily Motion kanallarında.
Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk ; yeni kitabı 'Uzak Dağlar ve Hatıralar'ı ilk kez T24'e anlattı
Murat Sabuncu'nun, Orhan Pamuk'la yeni kitabı ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin söyleşisi; 20 ve 21 Eylül'de T24'te, T24'ün YouTube ve Daily Motion kanallarında
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel