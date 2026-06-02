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Komutan Tokel'den Yüksekova'da esnaf ziyareti

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KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederken, karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret ederken, karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti.

Yüksekova ilçesine gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve bölgenin kanaat önderi Teoman Zeydan tarafından karşılandı. İlk olarak Yüksekova Şehit Aileleri Derneğini ziyaret eden Orgeneral Tokel, dernek yetkilileri ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Daha sonra ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Orgeneral Tokel, iş yerlerini gezerek, karşılaştığı vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Tokel, bir süre ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Orgeneral Metin Tokel, Yüksekova'daki programının ardından Şemdinli ilçesine geçti.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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