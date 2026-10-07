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Orgeneral Tokel, Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Fajkowski ile komutanlıkta görüştü

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Orgeneral Tokel, Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Fajkowski ile komutanlıkta görüştü
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski ve heyetiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığında bir araya geldi. Görüşme, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu.

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski ve beraberindeki heyet ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Polonya Kara Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Piotr Fajkowski ve beraberindeki heyet ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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