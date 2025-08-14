Orgeneral Levent Ergün, Şırnak Valisi'ni Ziyaret Etti

2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi ziyaret ederek şeref defterini imzaladı ve Vali ile makamında görüştü.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Şırnak Valisi Birol Ekici'ye ziyarette bulundu.

Valiliğin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Orgeneral Ergün şeref defterini imzaladı ve Vali Birol Ekici ile bir süre makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ekici, Ergün'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
