Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu Siirt Valiliğini Ziyaret Etti

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Kurtoğlu beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği Valilik ziyaretinde, şeref defterini imzaladı.

Kurtoğlu daha sonra Vali Kemal Kızılkaya ile görüştü.

Kızılkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.