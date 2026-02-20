Organize suç örgütlerine yönelik 15 ildeki operasyonlarda 140 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik son bir haftada 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca son bir haftada 15 ilde 15 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında 1 milyar 886 milyon lira hesap hareketi bulunduğu saptanan 140 şüphelinin yakalandığı, 80'inin tutuklandığı, 49'unun hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, yakalanan şüphelilere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Samsun ve Ankara'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak'ta, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ'da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi."

Organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü işleyen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konulduğu ifade edildi.