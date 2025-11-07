Haberler

Organ ve Doku Nakli Haftası'nda Hayır Lokması Dağıtıldı

Güncelleme:
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Organ ve Doku Nakli Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, başhekim Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, ünlü oyuncular Wilma Elles ve Emre Özmen ile birlikte hayır lokması dağıtarak organ bağışına dikkat çekti.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3-9 Kasım Organ ve Doku Nakli Haftası kapsamında hayır lokması dağıtıldı.

Başhekim Prof. Dr. Mine Gürsaç Çelik, oyuncular Wilma Elles ve Emre Özmen ile sağlık çalışanların katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Organ ve doku bağışı konusunda bilgi alan vatandaşlar, oyuncularla fotoğraf çektirdi.

Prof. Dr. Çelik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar hastaneye organlarını bağışlayanların anısını yaşatmak için lokma dağıttıklarını söyledi.

Etkinliğe katılan ünlü sanatçılarla organ bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Çelik, "Maalesef bizim üzüldüğümüz bir konu var. Organ bağışı konusunda ülkemiz, sayısal olarak dünyadaki diğer ülkelere göre daha geride. Türkiye'de canlıdan organ bağışa daha çok ön planda ama biz istiyoruz ki canlı bir insan vermesin. Zaten tıbbi bir ölüm gerçekleşmiş kadavradan organ almak, o canlı kişinin hayatını tehlikeye atmıyor. Çünkü bir kişi sekiz kişiye hayat olabiliyor." diye konuştu.

Başhekim Çelik, merhametli bir toplum olunduğunu ancak tıbbi ölümü gerçekleşen birinin organlarının bağışlanmadığını kaydetti.

Oyuncu Elles ile Özmen de organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak için etkinliğe destek verdiklerini ifade etti.

Lokma dağıtımı sırasında Elles, aracın üzerine çıkarak çalışanlara yardım etti.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
title
