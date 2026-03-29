Ordulu gazeteci Ahmet Gürpınar, hayatını kaybetti

84 yaşında hayatını kaybeden Ordulu gazeteci Ahmet Gürpınar'ın cenazesi, Yalı Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve basın mensupları katıldı.

Ordulu gazeteci Ahmet Gürpınar, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gürpınar'ın cenazesi, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Gürpınar'ın cenazesi, Yalı Cami'de ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

Daha önce TRT ve kentteki çeşitli gazete ve televizyonlarda görev yapan Gürpınar'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, Ordu Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği Başkanı Birol Yılmaz, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
