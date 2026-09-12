Ordu Valisi Erol'dan İlköğretim Haftası mesajı

Ordu Valisi Muammer Erol, İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, 2026-2027 eğitim öğretim yılına büyük bir heyecan, taze umutlar ve güçlü hedeflerle kararlı bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Bilgiye açılan kapıların anahtarı olan İlköğretim Haftası'na erişirken, okulları süsleyen çocuk seslerinin coşkusunu ve her bir kalpte atan yeni dönem heyecanını paylaştıklarını aktaran Erol, eğitimin, bir toplumun sadece bugününün değil, on yıllar sonrasının da kaderini tayin eden en stratejik unsur olduğunu vurguladı.

Yeni dönemde daha güvenli, oturmuş ve donanımlı eğitim kurumlarıyla çocuklara hak ettikleri en kaliteli eğitim hizmetini sunmaya kararlılıkla devam edeceklerine dikkati çekencErol, bu doğrultuda il genelindeki 572 okulda 115 bin 916 öğrenci ve 10 bin 964 öğretmen ile 6 bin 532 derslikte eğitim öğretim hizmeti verileceğini kaydetti.

Erol, yapılan planlamalar ve yatırımlar neticesinde derslik başına düşen öğrenci sayısının 17,75, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının ise 10,57 gibi oldukça ideal bir seviyeye ulaştığına işaret ederek, "Fiziki imkanlarımız itibarıyla baktığımızda Ordu'da eğitimin altyapısıyla ilgili hemen hemen hiçbir eksiğimizin olmadığını gururla ifade edebiliriz." ifadesini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılının başta öğrenciler ve fedakar öğretmenler olmak üzere tüm eğitim camiasına, velilere ve şehre hayırlı olmasını dileyen Erol, tüm okullarda başarı, sağlık ve huzur dolu bir dönemin geçmesini temenni ederek İlköğretim Haftası'nı kutladı.

Kaynak: AA