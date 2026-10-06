Ordu Korgan'da yol geçirme kavgasında Orhan Artça bıçaklanarak öldürüldü

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ORDU'nun Korgan ilçesinde Orhan Artça (40), araziden 'yol geçirme' meselesi nedeniyle husumetli olduğu İ.E. tarafından çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından İ.E. gözaltına alındı.

Olay, bugün Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Araziden 'yol geçirme' meselesi nedeniyle husumetli olan Orhan Artça ile İ.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İ.E., yanındaki bıçakla Orhan Artça'yı yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orhan Artça, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Artça, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İ.E., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı