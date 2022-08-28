Ordu haber! Ukrayna ordusunun Harkiv savunması, AA tarafından görüntülendi Güncel Haberler Ordu bölgesinden gelen habere göre Ukrayna ordusunun "Uragan" çok namlulu roketatar füzeleriyle, çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden olan Harkiv kenti çevresinde, Rus güçlerine karşılık vermesi AA tarafından görüntülendi. Ukrayna ordusunun "Uragan" çok namlulu roketatar füzeleriyle, çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden olan Harkiv kenti çevresinde, Rus güçlerine karşılık vermesi AA tarafından görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn Ukrayna Harkiv Güncel Haberler

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