Ordu haber! Ukrayna ordusunun Harkiv savunması, AA tarafından görüntülendi
Güncel Haberler
Ordu bölgesinden gelen habere göre Ukrayna ordusunun "Uragan" çok namlulu roketatar füzeleriyle, çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden olan Harkiv kenti çevresinde, Rus güçlerine karşılık vermesi AA tarafından görüntülendi.
Ukrayna ordusunun "Uragan" çok namlulu roketatar füzeleriyle, çatışmaların en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden olan Harkiv kenti çevresinde, Rus güçlerine karşılık vermesi AA tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn - Güncel