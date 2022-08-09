Ordu haber! Libya ordusunun 82. kuruluş yıldönümü Gelen Ordu haberine göre Libya ordusunun 82. kuruluş yıldönümü dolayısıyla başkent Trablus'ta askeri geçit töreni düzenlendi. Libya ordusunun 82. kuruluş yıldönümü dolayısıyla başkent Trablus'ta askeri geçit töreni düzenlendi. Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda yapılan törene Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, el-Menfi'nin yardımcısı Abdullah el-Lafi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe katıldı. Güncel AA / Hamza Al Ahmar Tripoli Libya Güncel Haberler

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