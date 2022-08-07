Ordu haber! Kolombiya Ordu Günü kutlamaları kapsamında tatbikat düzenlendi Ordu haberler... Kolombiya Ordu Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen tatbikat Kolombiya'da Özel Kuvvetler Operasyon Birimleri, Kolombiya Ordusu'nun 212. Kolombiya Ordu Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen tatbikat Kolombiya'da Özel Kuvvetler Operasyon Birimleri, Kolombiya Ordusu'nun 212. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Latin Amerika'nın en büyük askeri eğitim merkezi olan Tolemaida Askeri Üssü'nde gerçekleştirilen tatbikat-hazırlık çalışmasına katıldı. Güncel AA / Juancho Torres Kolombiya Ordu Güncel Haberler

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