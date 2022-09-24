Ordu gündem: Ordu'da belediyenin yol çalışmasında mağara bulundu Güncel Haberler Ordu gelişmesine göre Fatsa ilçesinde yürütülen yol çalışması sırasında mağara bulundu. Fatsa ilçesinde yürütülen yol çalışması sırasında mağara bulundu. Fatsa Belediyesi ekiplerince Dolunay Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmaları sırasında kayalıkların bulunduğu bölümde boşluk ortaya çıktı. Bu bölümde temizlik çalışması yapan ekipler, ilerledikçe mağara ile karşılaştı. Konunun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye güvenlik şeridi çekilerek çalışmalar durduruldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince, 26 Ekim Pazartesi günü bölgede inceleme yapılacağı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Eyüp Elevli Fatsa Belediyesi Güncel Haberler

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