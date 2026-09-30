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Ordu Gülyalı'da 3 bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Ordu Gülyalı'da 3 bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Turnasuyu mevkisinde durdurulan otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 3 bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Turnasuyu mevkisinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Otomobilde ve şüpheliler S.B. (23) ile F.E'nin (19) üzerinde yapılan aramada, 3 bin 64 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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