Ordu-Giresun Havalimanı'nda Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi
Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. 3 uçak, iniş yapamadan Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Ordu- Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte sabahtan itibaren etkili olan sis, hava ulaşımını aksattı.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Buraya iniş yapamayan 3 uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel