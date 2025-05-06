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Ordu-Giresun Havalimanı'nda Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi

Ordu-Giresun Havalimanı'nda Sis Nedeniyle Uçak Seferleri İptal Edildi
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Ordu-Giresun Havalimanı'nda etkili olan sis nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi. 3 uçak, iniş yapamadan Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Ordu- Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabahtan itibaren etkili olan sis, hava ulaşımını aksattı.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul ve Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Buraya iniş yapamayan 3 uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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