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Ordu Fatsa'da 4 şüpheli tutuklandı, 57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Ordu Fatsa'da 4 şüpheli tutuklandı, 57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin çeşitli adreslerdeki aramasında 57 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çeşitli adreslerde yapılan aramada 57 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan E.Y, D.A, F.A. ve Ö.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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